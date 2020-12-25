Молодий співак Nazar YA представив кліп на святкову пісню Новий '21

Найноворічніша прем’єра прийдешнього року від Nazar YA. під назвою "Новий‘21". Після успішного релізу дебютної композиції "Енергія", артист вирішив занурити слухачів у особливу святкову атмосферу та презентувати новорічний трек. Дивіться яскравий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Режисером кліпу "Новий '21" співака Nazar YA. став Олександр Кулик.

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"Завжди мріяв написати новорічну, атмосферну пісню, і саме цього року натхнення було хоч відбавляй. Саунд-продюсер Михайло Олійник дав цій пісні звучання у стилі диско й мене надихнуло на написання святкового тексту. Хочеться, щоб люди відчули легкість та хороший настрій після прослуховування цього треку, і змогли забути про нелегкий рік і все ж відчути цей дух Нового року та Різдва", – ділиться артист.

Nazar YA. – Новий '21: дивіться святковий кліп молодого музиканта

Пісня "Новий'21" справді вийшла дуже атмосферною, така собі "пігулка гарного, святкового настрою".

Кліп відзнятий у кращих новорічних традиціях. Зйомки відбувались у Львові, адже саме у цьому місті вирує справжнє різдвяно-новорічне щастя.

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