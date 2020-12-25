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Молодий співак Nazar YA представив кліп на святкову пісню Новий '21

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Nazar YA представив новорічний кліп - фото 1
Nazar YA представив новорічний кліп

Найноворічніша прем’єра прийдешнього року від Nazar YA. під назвою "Новий‘21". Після успішного релізу дебютної композиції "Енергія", артист вирішив занурити слухачів у особливу святкову атмосферу та презентувати новорічний трек. Дивіться яскравий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Режисером кліпу "Новий '21" співака Nazar YA. став Олександр Кулик.

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Молодий співак Nazar YA представив кліп на святкову пісню Новий '21 - фото 440697

"Завжди мріяв написати новорічну, атмосферну пісню, і саме цього року натхнення було хоч відбавляй. Саунд-продюсер Михайло Олійник дав цій пісні звучання у стилі диско й мене надихнуло на написання святкового тексту. Хочеться, щоб люди відчули легкість та хороший настрій після прослуховування цього треку, і змогли забути про нелегкий рік і все ж відчути цей дух Нового року та Різдва", – ділиться артист.

Nazar YA. – Новий '21: дивіться святковий кліп молодого музиканта

Пісня "Новий'21" справді вийшла дуже атмосферною, така собі "пігулка гарного, святкового настрою".

Кліп відзнятий у кращих новорічних традиціях. Зйомки відбувались у Львові, адже саме у цьому місті вирує справжнє різдвяно-новорічне щастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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