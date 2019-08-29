Молодий Папа: Джуд Лоу у плавках розбурхав мережу в новому тизері серіалу

У мережі з'явився тизер нового сезону популярного серіалу "Молодий Папа", головну роль в якому грає Джуд Лоу. Ви просто зобов'язані його глянути, адже таким Джуда ви точно не бачили!

У десяти епізодах другого сезону "Молодого Папи" з'явиться не лише Джуд Лоу, а й Джон Малкович і Мерилін Менсон. Режисером серіалу став Паоло Соррентіно. Новий сезон називатиметься "Новий Папа".

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Прем'єра двох перших серій уже відбулася під час Венеційського кінофестивалю. А от у мережі новий сезон з'явиться в листопаді, тому фанатам доведеться трішки почекати.

Нагадаємо, що головним героєм серіалу є американський 47-річний кардинал, архієпископ Нью-Йорка Ленні Белардо (Лоу), котрий став папою Пієм XIII – одним з наймолодших в історії Пап римських.

Власне, в тизері Джуд Лоу упевнено прогулюється пляжем в одних лише плавках. Те ще видовище!

Новий Папа – дивіться тизер серіалу з Джудом Лоу:

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