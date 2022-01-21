Молоді іспанці отримуватимуть фінансову допомогу, щоб жити окремо від батьків

В Іспанії молодь не може з'їхати від батьків через високі ціни на оренду

Починаючи з цього місяця малозабезпечені мешканці Іспанії віком від 18 до 35 років зможуть отримувати допомогу. Вона посприяє можливості з'їхати від батьків.

Про це розповіла на пресконференції Ракель Хіменес, міністр транспорту, мобільності та міського порядку денного Іспанії, передає Reuters.

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Розмір щомісячної допомоги становитиме 250 євро. Ці гроші отримуватимуть молоді люди з низьким прибутком (менш як 24 318 євро на рік), які не можуть орендувати житло. Виплачуватимуть допомогу протягом двох років.

Матеріальну допомогу вирішили запровадити через високі ціни на нерухомість. У великих містах молоді іспанці отримують по 970 євро на місяць, причому оренда квартири коштує від 800 до 1000 євро на місяць.

Згідно з даними за 2020 рік, до 55% іспанців у віці 22 – 29 років живуть із батьками. Це один із найвищих показників у Європі. До того ж 29% іспанців молодших 25 років вважаються безробітними.

Про рішення ввести допомогу розповів у жовтні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Цього ж місяця він анонсував програму "культурного бонусу" для молоді. Політик сказав, що людям, яким 2022 року виповниться 18 років, видадуть по 400 євро на "купівлю книг чи споживання будь-якого виду сценічної мистецької продукції".

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