Молода мільярдерка показала апетитні форми і вигадала новий тренд (фото)

Наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер запустила новий модний тренд та знову знехтувала білизною. Дівчина вигадала новий спосіб носити светрики на застібці.

21-річна американська модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає займатись чималою кількістю проєктів, присвячувати час новоспеченій родині та навіть веде профіль в соцмережі Instagram. Там за юною сестрою Кім Кардашян стежать більш як 139 мільйонів користувачів. Така вражаюча цифра набігла завдяки активності дівчини, якщо щодня ділиться свіжими фото зі свого життя.

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Нещодавно красуня вирішила запустити новий тренд та похизувалась звабливими формами без білизни. Дівчина не просто прорекламувала лінійку власного бренду косметики, а й показала, як по-новому носити тоненькі светрики на застібці. У коментарях вже оцінили такий варіант, тож невдовзі схожий стиль може з'явитись і в інших блогерів.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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