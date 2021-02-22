Молода британка самотужки на човні перетнула Атлантику і потрапила до книги рекордів

Мешканка Британії 21-річна Жасмин Харрісон стала наймолодшою ​​жінкою у світі, яка перетнула на весловому човні Атлантичний океан. Під час плавання дівчина підтримувала зв'язок з родичами за допомогою супутникового телефону. З мамою розмовляла кожен день.

Жасмин – професійна плавчиня, працює інструктором. Фізична підготовка у неї відмінна, але в подорож все одно не обійшлося без інцидентів. Так, човен один раз перевернула хвиля, а потім дівчина пошкодила плече і останні дні плавання їй довелося боротися з сильним болем. Її першими словами, коли вона ступила на землю, були: "Їжа, будь ласка, дайте мені поїсти".

І ще: У Китаї в небі зобразили картини Ван Гога і встановили світовий рекорд: вражаюче відео

Дівчина стартувала на острові Гомера (Іспанія) в грудні і через 70 днів причалила на карибському острові Антигуа.

Саме плавання Харрісон ні з чим не може порівняти і особливо відзначила момент відходу від цивілізації. "Немає нічого подібного до того, щоб ізолюватися – від соціальних мереж, поганих новин, від усього на світі", – розповіла британка.

Жасмин увійшла до Книги рекордів Гіннесса як наймолодша жінка, що перепливла Атлантику на гребному човні.

Jasmine Harrison from North Yorkshire, UK, became the youngest woman to complete a solo row across the Atlantic Ocean. The 21-year-old completed the journey in 70 days, 3 hours and 48 minutes pic.twitter.com/PI7m2B44Qn — Reuters (@Reuters) February 21, 2021

Читайте також: У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення