Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Молода британка самотужки на човні перетнула Атлантику і потрапила до книги рекордів

  • 2
Британка самотужки перетнула Атлантику - фото 1
Британка самотужки перетнула Атлантику / theguardia

Мешканка Британії 21-річна Жасмин Харрісон стала наймолодшою ​​жінкою у світі, яка перетнула на весловому човні Атлантичний океан. Під час плавання дівчина підтримувала зв'язок з родичами за допомогою супутникового телефону. З мамою розмовляла кожен день.

Жасмин – професійна плавчиня, працює інструктором. Фізична підготовка у неї відмінна, але в подорож все одно не обійшлося без інцидентів. Так, човен один раз перевернула хвиля, а потім дівчина пошкодила плече і останні дні плавання їй довелося боротися з сильним болем. Її першими словами, коли вона ступила на землю, були: "Їжа, будь ласка, дайте мені поїсти".

І ще: У Китаї в небі зобразили картини Ван Гога і встановили світовий рекорд: вражаюче відео

Дівчина стартувала на острові Гомера (Іспанія) в грудні і через 70 днів причалила на карибському острові Антигуа.

Саме плавання Харрісон ні з чим не може порівняти і особливо відзначила момент відходу від цивілізації. "Немає нічого подібного до того, щоб ізолюватися – від соціальних мереж, поганих новин, від усього на світі", – розповіла британка.

Жасмин увійшла до Книги рекордів Гіннесса як наймолодша жінка, що перепливла Атлантику на гребному човні.

Читайте також: У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення

Джерело: theguardia
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1177
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4351
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2826637
Загрузка...
Новини