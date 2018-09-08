Молодь масово видаляє Facebook

Після скандалу з витоком персональних даних молодь почала масово видалятися з соціальної мережі Facebook. Про це повідомив дослідницький центр Pew.

За останній рік кожен третій користувач Facebook у США змінив налаштування приватності в додатку.

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44% користувачів у віці від 18 до 29 років узагалі видалили додаток зі свого смартфона.

Користувачі масово видаляють Facebook зі смартфонів

Майже кожен десятий користувач соцмережі використав нову функцію і завантажив відкриту на Facebook інформацію про свій профіль. З них майже половина (47%) видалила додатки, а більшість тих, хто залишився (80%) змінила налаштування приватності.

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