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Трьох Святих 2019: традиції, прикмети та заборони в свято 12 лютого

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Собор Трьох Святителів - фото 1
Собор Трьох Святителів

Щорічно 12 лютого православна церква святкує Собор Трьох Святителів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети свята. Дізнайтеся, що можна і не можна робити у цей день!

Свято Трьох святих присвячене архієпископам, які прославилися релігійними текстами та проповідями ще за життя. Відзначають цей празник ще з 1076 року.

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Історія Трьох Святих

Іоанн Златоустий, Василь Кесарійський та Григорій Богослов – архієпископи, які заслужили визнання ще при житті. Віряни не змогли вирішити, хто з них більше гідний визнання та вшанування пам'яті. Визначили, що вони всі великі діячі Церкви. Також, за переказами, самі Святителі прийшли до єпископа Івана і сказали, що немає нічого поганого у тому, щоб вшановувати їх в один день. Саме тому ввели спільне свято – Трьох Святих.

Серед заслуг архієпископів виділяють те, що вони:

  • автори Божественної літургії;
  • зробили передачу чистої віри Нікейського Собору;
  • пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.
Іоанн Златоустий, Василь Кесарійський та Григорій Богослов. - фото 307131
Іоанн Златоустий, Василь Кесарійський та Григорій Богослов.

Традиції свята Собор трьох святителів

  • У це свято варто піти до церкви і приділити час для молитов усім трьом святим.
  • Після відвідин церкви сім’ї збираються за святковим столом, приймають гостей та бесідують про Слово Боже.
  • 12 лютого вперше у році дівчата співають веснянки, закликають весну чимшвидше прийти.
  • У цей день варто почати готуватися до весни. По хазяйству нічого робити не можна, проте, за традицією, жінки готують насіння до сівби, а чоловіки оглядають плуги.
Приділіть час для молитов усім трьом святим. - фото 307129
Приділіть час для молитов усім трьом святим. / Pixabay

Прикмети у цей день

  • Якщо планувати будь-які справи, то вони будуть успішними.
  • Ворони голосно каркають – до хуртовини.
  • Червоний місяць – до сильного вітру.
  • Лапатий сніг – до швидкої відлиги.
  • Іній на деревах – до тепла.
Погодні прикмети у день Трьох Святих. - фото 307130
Погодні прикмети у день Трьох Святих. / Pixabay

Що не можна робити 12 лютого

  • Не можна прясти, в'язати та шити. Подейкують, якщо у цей день займатися рукоділлям, то будуть проблеми зі здоров’ям.
  • Злитися та ревнувати у свято не можна. Вважають, що це принесе сварки на весь рік.
  • Чоловікам радять уникати важкої фізичної праці у цей день.

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