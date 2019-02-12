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Трьох Святих 2019: традиції, прикмети та заборони в свято 12 лютого
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Щорічно 12 лютого православна церква святкує Собор Трьох Святителів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети свята. Дізнайтеся, що можна і не можна робити у цей день!
Свято Трьох святих присвячене архієпископам, які прославилися релігійними текстами та проповідями ще за життя. Відзначають цей празник ще з 1076 року.
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Історія Трьох Святих
Іоанн Златоустий, Василь Кесарійський та Григорій Богослов – архієпископи, які заслужили визнання ще при житті. Віряни не змогли вирішити, хто з них більше гідний визнання та вшанування пам'яті. Визначили, що вони всі великі діячі Церкви. Також, за переказами, самі Святителі прийшли до єпископа Івана і сказали, що немає нічого поганого у тому, щоб вшановувати їх в один день. Саме тому ввели спільне свято – Трьох Святих.
Серед заслуг архієпископів виділяють те, що вони:
- автори Божественної літургії;
- зробили передачу чистої віри Нікейського Собору;
- пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.
Традиції свята Собор трьох святителів
- У це свято варто піти до церкви і приділити час для молитов усім трьом святим.
- Після відвідин церкви сім’ї збираються за святковим столом, приймають гостей та бесідують про Слово Боже.
- 12 лютого вперше у році дівчата співають веснянки, закликають весну чимшвидше прийти.
- У цей день варто почати готуватися до весни. По хазяйству нічого робити не можна, проте, за традицією, жінки готують насіння до сівби, а чоловіки оглядають плуги.
Прикмети у цей день
- Якщо планувати будь-які справи, то вони будуть успішними.
- Ворони голосно каркають – до хуртовини.
- Червоний місяць – до сильного вітру.
- Лапатий сніг – до швидкої відлиги.
- Іній на деревах – до тепла.
Що не можна робити 12 лютого
- Не можна прясти, в'язати та шити. Подейкують, якщо у цей день займатися рукоділлям, то будуть проблеми зі здоров’ям.
- Злитися та ревнувати у свято не можна. Вважають, що це принесе сварки на весь рік.
- Чоловікам радять уникати важкої фізичної праці у цей день.
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