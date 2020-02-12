Трьох Святих 2020: що можна і не можна робити у свято 12 лютого

Згідно з релігійним календарем 12 лютого віряни вшановують пам'ять Трьох Святих, а саме Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова. Читайте далі та дізнайтеся, що потрібно робити у цей день та які є заборони у свято.

Історичне підґрунтя свята досить суперечливе, а події, які передували встановленню святкової дати, дуже повчальні та важливі. Візантійська імперія була відома, як центр православ'я, а столицею тої держави був Константинополь.

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Був період, коли місцеві мешканці поділилися на прибічників Василя Великого – василіани, оборонників Григорія Богослова – григоріани, та поклонників Іонна Златоуста – іоанніти. Серед цих груп вірян точилися суперечки, хто ж зі святителів мав більшу перевагу. Подекуди словесні перепалки переходили у чвари, ненависть та переслідування інодумців.

Згодом, у 1084 році митрополит Іоанн Євсхаїтський запевнив, що у нього було марення – явилися троє Святих та заявили, що потрібно припинити ворогування, адже вони всі рівні перед Богом. Так встановили спільний день святкування їх пам'яті.

Щороку 12 лютого православна церква відзначає Собор трьох святителів. Троє Святих – це Василь Великий, Іоанн Златоуст і Григорій Богослов.

Що можна робити на Трьох Святих

У селах здавна заведено у цей день причаровувати коханого. З цією метою, дівчата підвішували на дерева різнокольорові стрічки та говорили: "Як я ці стрічки прив'язала, так і раб Божий (ім'я) до мене б прив'язався. Мене посватав і одружився. Ключ. Замок. Мова. Амінь".

Потрібно відвідати церкву та помолитися до Трьох Святих. Є спеціальна молитва "Трьом Святителям Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоусту.

Також сьогодні неодмінно потрібно залагодити усі конфлікти та суперечки, якщо такі виникли у вас.

Що не можна робити у свято Трьох Святих

Головною забороною у цей день є сварливість. Три Святі Отці явилися, аби їх паства припинила конфліктувати, тож у цей день ні в якому разі не можна ні з ким сваритися. Якщо ви не примиритеся до кінця дня. то будете ворогувати весь рік.

Також під забороною ревнощі та злість. Ці негативні емоції у парі зі сварками здатні набути надзвичайно руйнівної сили.

За народними віруваннями, у цей день не можна прясти, шити та виконувати схожу ручну роботу.

На Трьох Святих не можна підковувати коней. Подейкують, що той, хто порушить цей заповіт, буде мати проблеми та хвороби ніг та рук.

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