Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні

В Україну насуваються сильні опади у вигляду дощу та мокрого снігу.

Снігові опади повертаються у країну, і першими їх зустрінуть центр, північ та захід вже у неділю, 25 листопада. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Сході та Півдні ще побуде сухо. Лише ввечері у неділю на Харківщині з'явиться мокрий сніг. 26 листопада опади поширяться на більшість областей – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Тому на дорогах та в голові буде казна-що. Підготуйтеся. Відлига",– відзначила вона.

У Києві 25-26 листопада температура підійметься до нуля, а також очікується мокрий сніг, який переходитиме у дощ та мряку. А вже з наступного тижня морози посиляться по всій країні.

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