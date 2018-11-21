Мокрий сніг та ожеледиця: погода 21 листопада в Україні

Погода на сьогодні 21 листопада в Україні

21 листопада в Україні втримається холодна погода з незначними опадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 листопада, у середу, в країні поменшає опадів. Лише Одещина та Карпатський регіон зустрінуть мокрий сніг та дощ. На дорогах втримається ожеледиця, а пориви вітру сягнуть 15-18 м/с на сході та півдні. Середня температура вдень складе 0-2 морозу, а вночі -4-6.

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У Києві 21 листопада прогнозується 0-2 морозу вдень, без опадів.

Детальний прогноз погоди 21 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк -1+1

Вінниця 0-2

Хмельницький 0-2

Житомир 0-2

Чернігів 0-2

Черкаси 0-2

Миколаїв -1+1

Одеса 0+2

Херсон -1+1

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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