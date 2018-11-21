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Мокрий сніг та ожеледиця: погода 21 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 21 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 21 листопада в Україні

21 листопада в Україні втримається холодна погода з незначними опадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 листопада, у середу, в країні поменшає опадів. Лише Одещина та Карпатський регіон зустрінуть мокрий сніг та дощ. На дорогах втримається ожеледиця, а пориви вітру сягнуть 15-18 м/с на сході та півдні. Середня температура вдень складе 0-2 морозу, а вночі -4-6.

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У Києві 21 листопада прогнозується 0-2 морозу вдень, без опадів.

Мокрий сніг та ожеледиця: погода 21 листопада в Україні - фото 289934

Детальний прогноз погоди 21 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир 0-2
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон -1+1
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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