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Мокрий сніг та мороз: погода 10 січня в Україні

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

10 січня в Україні очікується різка зміна погоди, бо частину областей накриє відлига.

10 січня, у четвер, в Україні буде ускладнення погодних умов, адже на півдні, центрі та сході країни пройдуть снігопади зі штормовим вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Синоптик попередила про різку зміну погоди

"Оскільки на Південь та в Центр (окрім Вінниччини) прийде завтра потепління аж до відлиги, то, відповідно, там буде какабека – мокрий сніг, подекуди з дощем, на фоні поривчастого вітру, місцями налипання мокрого снігу. Водії, візьміть це до уваги – не розтрусіть на дорогах холодець з дому, їдьте спокійно, дистанційно та поважно. На Заході України місцями випадатиме сніг, на Півночі – переважно без опадів", – зазначила вона.

Найхолодніша погода буде на півночі до -10-15 вночі та -3-8 вдень. На заході очікується до -2-7, на сході до -1-4, у центральній Україні буде відлига, однак на Вінниччині морози втримаються на рівні -2-5.

"У Києві найближчої ночі -10-14 градусів, завтра вдень -4-7 градусів, без істотних опадів. Ще раз нагадую: у четвер найскладнішою буде погода у південній частині України!", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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