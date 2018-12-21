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Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 21 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 21 грудня в Україні

Погода в Україні 21 грудня відзначиться незначними опадами у кількох областях, а також поступовим підняттям температури.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у п'ятницю, 21 грудня, у більшості областей заходу та сходу очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вночі середня температура втримається на рівні -3-5, а вдень потеплішає до -2+2.

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У Києві 21 грудня можливий дощ зі снігом, а температура коливатиметься від -1 до +1.

Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні - фото 296474
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0-2
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0-2
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАСКИМУМ
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