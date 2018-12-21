Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні

Погода на сьогодні 21 грудня в Україні

Погода в Україні 21 грудня відзначиться незначними опадами у кількох областях, а також поступовим підняттям температури.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у п'ятницю, 21 грудня, у більшості областей заходу та сходу очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вночі середня температура втримається на рівні -3-5, а вдень потеплішає до -2+2.

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У Києві 21 грудня можливий дощ зі снігом, а температура коливатиметься від -1 до +1.

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0-2

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0-2

Дніпро 0-2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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