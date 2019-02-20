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Мокрий сніг і похолодання: яку погоду очікувати 21 лютого

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Погода в Україні на завтра, 21 лютого - фото 1
Погода в Україні на завтра, 21 лютого

21 лютого в Україну прийде холодний атмосферний фронт з мокрим снігом та зниженням температури повітря. Однак протримається така погода всього кілька днів, а на зміну їй повернеться потепління.

Вже сьогодні, 20 лютого, на півночі, заході, місцями у центрі фронт принесе дощі, однак 21 лютого дійде до решти областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"21 лютого фронт принесе вже мокрий сніг на Схід та північний схід. Дощ перейде у мокрий сніг, бо очікується зниження температури повітря. На решті території завтра – без особливих опадів, хіба що на Заході покапає невеликий дощ. У четвер почнеться похолодання. Ще несміливе, вдень передбачається близько 0-3 градусів морозу, це – переважно у північній частині та на Сході України. У південній частині та в західних областях завтра буде ще тепліше, очікується +3+8 градусів", – пояснила вона.

У Києві 21 лютого, у четвер, не очікується суттєвих опадів, однак буде відчутне зниження температури до 0-2. Однак вже 22-24 лютого похолодання дійде до морозів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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