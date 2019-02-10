Мохамед Салах кардинально змінив імідж: фото

Реакція уболівальників в соціальних мережах на новий імідж нападника "Ліверпуля" неоднозначна. Багато хто висловив своє невдоволення з приводу зовнішності футболіста.

Єгипетський нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах збрив бороду. 26-річний футболіст розмістив фото з новим іміджем на своїй сторінці в Instagram. У коментарях багато користувачів написали, що їм не сподобалася така зміна в образі.

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Мохамед Салах у поточному сезоні провів 33 матчі за "Ліверпуль" і забив 19 м'ячів при восьми гольових передачах. Єгиптянин – один з найдорожчих футболістів у світі, його трансферна вартість за оцінкою transfermarkt становить 150 мільйонів євро.

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