Дантес у платті Дорофєєвої розсмішив мережу: кумедне відео

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не відстають від трендів і вирішили приєднатися до популярного флешмобу в мережі під назвою "Flip The Switch". Але для участі в ньому, як правило, чоловікам доводиться одягатися в образи своїх других половинок. Тож Дантес також приміряв плаття дружини.

Так, у відео зазвичай з'являються дві людини перед дзеркалом. Одна тримає в руці камеру і знімає, тоді коли друга людина танцює на задньому плані. Для кращого ефекту, знімає чоловік, а танцює жінка.

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Коли в пісні звучать слова "I just flipped the switch, flip-flip" відео на секунду загасає, немов і справді вимкнули світло. А коли світло з'являється парочка різко міняється ролями. Танцює вже чоловік, а знімає його жінка. При цьому пара не тільки міняється місцями, але ще й одягом.

Тож на початку відео Дантес в діловому костюмі з незворушним обличчям знімає, як поруч з ним танцює Дорофєєва. При цьому співачка виконує пластичні і дуже спокусливі рухи, позуючи в блакитному короткому платті з пір'ям. На ніжках Наді – босоніжки на стійкому каблуці. Кумедно, що все це також підійшло Дантесу – і плаття, і босоніжки.

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