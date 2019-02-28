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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Могилевська в ефектному наряді підкорила стрункою фігурою

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / Instagram

43-річна українська співачка Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників своїм недавнім фото, зробленими під час шопінгу.

Так, на своїй сторінці в Instagram Могилевська опублікувала свіжий знімок, на якому позує в шикарному весняному образі. При цьому кожна деталь лука відповідає трендовим запитам нового сезону весна-літо 2019.

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На Наталії – широкі червоні штани від американського бренду Proenza Schouler. До слова, їхня вартість становить понад 30 000 грн. Свій образ артистка доповнила оригінальною чорною водолазкою з блискучого люрексу з гострою лінією плеча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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