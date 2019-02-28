MELOVIN шокував фанатів зміною іміджу

Український співак Бочаров Костянтин, який виступає під сценічним ім'ям MELOVIN, змінив свій образ. Знімок "оновленого" іміджу виконавець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Виконавець змінив зачіску, для якої вибрав несподіваний колір волосся. Новий образ викликав жваву дискусію у соцмережі.

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На фото помітно, що співак трохи відростив волосся, розділив його по проділу і пофарбував у світло-попелястий колір. У коментарі до знімка співак привітався зі своїми шанувальниками, що називають себе "меловінаторами".

Багато фанатів оцінили зміни Кості, зазначивши, що йому йде такий колір. Для деяких такий образ став несподіванкою, а також знайшлися і ті, кому не сподобався новий колір волосся артиста.

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