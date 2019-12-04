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Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото

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Акторки Клер Фой і Емма Вотсон - фото 1
Акторки Клер Фой і Емма Вотсон / Pirelli

В Італії представили календар Pirelli на 2020 рік, для якого позували Емма Вотсон, Крістен Стюарт, Клер Фой, Індія Мур, Міа Гот та інші знаменитості. Тема нового випуску – "В пошуках Джульєтти".

Над календарем Pirelli 2020 працював фотограф з Парижа Паоло Роверс. Зйомки проходили в два етапи. Спочатку учасниці приїжджали на майданчик (без макіяжу і тематичних костюмів) і розповідали фотографу про своє бачення Джульєтти. Під час другого етапу він знімав учасниць вже в образах героїні Вільяма Шекспіра. Закулісся зйомок:

Зацініть ефектні кадри зіркових красунь в ролі Джульєтти, які вийшли в Роверси:

Емма Вотсон, британська акторка

Емма Вотсон - фото 372238

Крістен Стюарт, американська акторка

Крістен Стюарт - фото 372239

Яра Шахід, американська актриса

Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото - фото 372249

Розалія, іспанська співачка

Розалія Віла Тобелла - фото 372243

Клер Фой, англійська акторка

Клер Фой - фото 372244

Міа Гот, англійська актриса та модель

Міа Гот, - фото 372246

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Індія Мур, американська акторка і модель

Індія Мур - фото 372245

Крі Лі, китайська співачка

Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото - фото 372247

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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