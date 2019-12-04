Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото

В Італії представили календар Pirelli на 2020 рік, для якого позували Емма Вотсон, Крістен Стюарт, Клер Фой, Індія Мур, Міа Гот та інші знаменитості. Тема нового випуску – "В пошуках Джульєтти".

Над календарем Pirelli 2020 працював фотограф з Парижа Паоло Роверс. Зйомки проходили в два етапи. Спочатку учасниці приїжджали на майданчик (без макіяжу і тематичних костюмів) і розповідали фотографу про своє бачення Джульєтти. Під час другого етапу він знімав учасниць вже в образах героїні Вільяма Шекспіра. Закулісся зйомок:

Зацініть ефектні кадри зіркових красунь в ролі Джульєтти, які вийшли в Роверси:

Емма Вотсон, британська акторка

Крістен Стюарт, американська акторка

Яра Шахід, американська актриса

Розалія, іспанська співачка

Клер Фой, англійська акторка

Міа Гот, англійська актриса та модель

д

Індія Мур, американська акторка і модель

Крі Лі, китайська співачка

Читайте також: Названий найстильніший чоловік у світі