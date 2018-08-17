Могилевська розбурхала фанатів сексуальним декольте

Фанати вже оцінили фото співачки Наталії Могилевської.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила фанатів відвертим декольте і "шалено" довгими ногами. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Гарний настрій перед концертом", – сказала вона.

На опублікованому фото Могилевська позує в довгій сукні, оголивши свої довгі ноги. При цьому фанати виконавиці підкреслили глибоке декольте наряду.

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on Aug 16, 2018 at 9:04am PDT

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