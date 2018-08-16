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Винник показав, як підкорював хвилі в Домінікані

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Винник підкорює хвилі - фото 1
Винник підкорює хвилі / Instagram

Знаменитий український співак Олег Винник нещодавно відсвяткував свій 45 день народження в Домініканській Республіці.

Зараз Винник продовжує відпочивати в сонячній країні під час своєї відпустки. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Виконавець насолоджується відпочинком, загоряючи на пляжі і плаваючи в прозорому морі, про що свідчать яскраві фото. Крім того, Винник оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як він підкорює хвилі на серфінгу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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