Винник показав, як підкорював хвилі в Домінікані

Знаменитий український співак Олег Винник нещодавно відсвяткував свій 45 день народження в Домініканській Республіці.

Зараз Винник продовжує відпочивати в сонячній країні під час своєї відпустки. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Виконавець насолоджується відпочинком, загоряючи на пляжі і плаваючи в прозорому морі, про що свідчать яскраві фото. Крім того, Винник оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як він підкорює хвилі на серфінгу.

A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 16, 2018 at 12:53am PDT

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