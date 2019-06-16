Могилевська підкорила мережу чуттєвим знімком

Популярна співачка Наталія Могилевська вразила мережу новим ніжним знімком, на якому артистка просто випромінює свіжість і сама ніби скинула багато років. Кадр зірка опублікувала в Instagram.

Зараз Могилевська перебуває в Одесі, де 30 червня в неї відбудеться великий концерт. Співачка запрошує шанувальників разом насолодитися "незабутнім літнім вечором".

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"Моя улюблена Одеса! Зустрічаємося 30 червня в літньому театрі на Морвокзалі. Великий концерт, запрошую і чекаю всіх! Проведемо цей незабутній літній вечір разом!" – підписала зірка фото.

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