Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Могилевська підкорила мережу чуттєвим знімком

  • 31
Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Популярна співачка Наталія Могилевська вразила мережу новим ніжним знімком, на якому артистка просто випромінює свіжість і сама ніби скинула багато років. Кадр зірка опублікувала в Instagram.

Зараз Могилевська перебуває в Одесі, де 30 червня в неї відбудеться великий концерт. Співачка запрошує шанувальників разом насолодитися "незабутнім літнім вечором".

Це цікаво: Дмитро Комаров таємно одружився: дізнайтесь ім'я обраниці

"Моя улюблена Одеса! Зустрічаємося 30 червня в літньому театрі на Морвокзалі. Великий концерт, запрошую і чекаю всіх! Проведемо цей незабутній літній вечір разом!" – підписала зірка фото.

Читайте також: Українська балерина Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1055
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1361
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 1045
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз