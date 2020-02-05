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Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час

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Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 1

У мережі набирає популярності серія робіт жителя Івано-Франківська, на яких зображені історичні українські постаті у сучасному вбранні. Оціни модні луки Франка, Шевченка Лесі Українки та інших відомих особистостей.

Мешканець Івано-Франківська Назар Дубів оприлюднив серію фоторобіт з видатними українцями у сучасному вбранні. Фото чоловік показав на своїй сторінці у Facebook та підписав: "Якби відомі українські історичні постаті стали модниками у 2020 році".

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На світлинах, зокрема, зображені Степан Бандера, Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Володимир Великий та Григорій Сковорода.

"Досить вже уявляти їх в смушевих шапках. Вони ж бо були надсучасними у свій час", – коментують фото користувачі мережі.

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384153

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384154

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384155

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384156

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384157

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384158

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384159

Модний тренч та стильні кросівки: як би одягалися історичні українські постаті у наш час - фото 384160

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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