Блогерка зі Швеції розповіла, який одяг приваблює багатіїв

Популярна блогерка Анна Бей розповіла, що треба носити дівчатам, щоб привернути увагу заможних чоловіків. Про це зірка розповіла на своєму YouTube-каналі.

За словами 32-річної блогерки, для того, щоби зустрічатися з банкіром, треба дотримуватися всього п'яти правил в гардеробі.

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Першим в списку ТОП-5 предметів гардероба для залучення багатіїв виявилося червоне плаття. На думку дівчини, одне тільки червоне плаття принесе "кілька мільйонерів". Блогер зазначає, що червоний колір збуджує думки про пристрасть і бажання.

На другому місці – брюки, які ідеально сидять, переважно пошиті на замовлення. Чудово доповнять образ підбори. Якщо підібрати до таких штанів облягаючий топ з акцентом на грудях і талії, вийде третій пункт з топової п'ятірки.

Також Бей радить кокетливі плаття з легкого матеріалу і спідницю-олівець. При цьому варто відмовитися від речей із занадто глибоким декольте і тих, "які роблять тебе схожою на гриб або кекс". Про макіяж, фігуру і інші деталі блогерка не говорить.

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