Модний дім Burberry анонсував нову колекцію незвичайним способом

Британський модний будинок Burberry на хвилі популярності фото яйця в Instagram-яйця нову колекцію нетрадиційним способом.

Бренд Burberry анонсував свою нову колекцію весна-літо 2019, опублікувавши в Instagram фото білого курячого яйця з тріщиною. На нього блідо-блакитним чорнилом нанесений напис – ініціали голови компанії Ріккардо Тіші і дату майбутнього показу. Судячи з напису, показ колекції відбудеться 17 лютого.

І ще: Джинси від українського дизайнера стали новим трендом

Відомо, що знімок яйця з'явився на сторінці Burberry через кілька годин після публікації фотографії курячого яйця на сторінці world_record_egg.

До слова, найпопулярніший знімок уже набрав майже 47 мільйонів лайків, а яйце Burberry лайкнули лише 45 тисяч людей.

Читайте також: В Instagram новий тренд, який підходить всім