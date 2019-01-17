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Модний дім Burberry анонсував нову колекцію незвичайним способом
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Британський модний будинок Burberry на хвилі популярності фото яйця в Instagram-яйця нову колекцію нетрадиційним способом.
Бренд Burberry анонсував свою нову колекцію весна-літо 2019, опублікувавши в Instagram фото білого курячого яйця з тріщиною. На нього блідо-блакитним чорнилом нанесений напис – ініціали голови компанії Ріккардо Тіші і дату майбутнього показу. Судячи з напису, показ колекції відбудеться 17 лютого.
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Відомо, що знімок яйця з'явився на сторінці Burberry через кілька годин після публікації фотографії курячого яйця на сторінці world_record_egg.
До слова, найпопулярніший знімок уже набрав майже 47 мільйонів лайків, а яйце Burberry лайкнули лише 45 тисяч людей.
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