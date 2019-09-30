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Модний дім Saint Laurent випустить ексклюзивну колекцію презервативів (18+)

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Модний дім Saint Laurent випустить ексклюзивну колекцію презервативів (18+) - фото 1

Паризький модний будинок Saint Laurent оголосив про випуск ексклюзивної колекції презервативів. Про це повідомив креативний директор бренду, бельгійський модельєр Ентоні Ваккарелло, розмістивши в Instagram перший кадр з майбутньої рекламної кампанії контрацепції The Love Affair.

Ексклюзивні презервативи від Saint Laurent будуть продаватися в лаконічній золотій упаковці з лого бренду. Купити такий кондом можна буде винятково в паризькому концептуальному магазині Saint Laurent Rive Droite. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті бренду, вартість одного презерватива – 2 євро.

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Також в мережі з'явився знімок з рекламної кампанії, автором якого виступив знаменитий німецький фотограф Юрген Теллер. У кадрі постав оголений художник Девід Олександр Флінн і польська топмодель Аня Рубік.

Модний дім Saint Laurent випустить ексклюзивну колекцію презервативів (18+) - фото 358475

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Джерело: ysl
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