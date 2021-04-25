Китайські моделі plus-size вразили мережу: відео

Сьогодні моделі plus-size з'являються на обкладинках видань та на подіумах все частіше, демонструючи, що краса не має ідеальних параметрів. Але в Китаї свої правила, які дивують.

Тіктокерка з нікнеймом tuzifei поділилась на своєму профілі незвичайним відео про моделей plus-size у Китаї, яке стало вірусним. За короткий час ролик зібрав близько 4 мільйонів переглядів, а все тому, що поняття ідеальних параметрів зазнало краху.

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Можна забути про розкішних Тесс Холідей та Ешлі Грем, які яскраво презентують plus-size. Чому? Бо китайські красуні отримують таке звання вже тоді, коли їхня вага складає 65 кілограмів. Коментаторів вразило те, що це більше нагадує параметри звичайних дівчат, яких вважають стрункими, хоч і не настільки, як манекенниць. Але й до "апетитних" красунь їм далеко.

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