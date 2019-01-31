На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гід по стилю: як чоловікам доглядати за волоссям взимку
-
- 296
Як правильно чоловікам доглядати за волоссям у холодну пору року – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Взимку наше волосся потребує особливого догляду, бо у цей період йому доводиться витримувати одночасно вплив морозу на вулиці і сухого повітря в приміщеннях, що опалюються. Не надто добре впливає на стан волосся і необхідність одягати головний убір. До цього всього додається ще й підвищена ламкість через нестачу вітамінів у зимовий період. Тому важливо правильно доглядати за волоссям у холоду пору року.
До слова: Гід по стилю: корисні поради для бороданів
Забудь про те, що догляд за волоссям – звичка метросексуалів, що займає багато часу. Те, як ти виглядаєш, безпосередньо впливає на те, як тебе сприймають і як ти себе у своєму статусі відчуваєш. Зачіска для чоловіка давно стала показником його самооцінки.
Покращуй кровопостачання до шкіри голови
У зимовий час під впливом холоду судини звужуються. Шкіра голови недоотримує необхідні їй речовини, які постачаються з кров'ю і лімфою. І від цього дефіциту в першу чергу страждає волосся. Коріння волосся слабшають. Це може привести до випадання волосся і уповільнення ріст. Волосся стає крихке ламке, тонке і тьмяне. Тому спеціалісти рекомендують робити регулярний масаж шкіри голови.
Зволожуй волосся
Ще один негативний фактор – пересушування волосся в опалювальний сезон. Пий багато звичайної води і вмикай у будинку та в офісі зволожувач повітря. Також користуйся спеціальними засобами, які ефективно зволожують волосся взимку. Вони роблять волосся більш еластичним, гладким, та знімають статичну електрику.
Базові правил з догляду за волоссям
Найпростіше, але особливо важливе, правило чоловіків – розчісування. Це потрібно не лише для того, щоб волосся не заплутувалося, але й покращує ріст волосся та притік крові до волосяних цибулин, про який ми згадували вище.
Також важливо пам'ятати, що при митті голови вода повинна бути теплою (не холодною і не надто гарячою), рушником не можна сильно терти волосся, а феном користуватися потрібно на середній температурі.
Вибирай шампунь і бальзам відповідно до типу і стану твого волосся. Якщо сумніваєшся – запитай поради у перукаря. Крім цього, застосовуй шампуні для зимового догляду. Вибирай шампунь, на якому зазначено, що він розроблений для догляду за волоссям у зимову пору.
Жирне волосся слід мити кожні 2-3 дні, сухе – кожні 5-6 днів.
Слідуй ще й за тим, щоб ти не надмірно використовував засоби для укладки, бо не всі призначенні для інтенсивного щоденного використання. Найкраще користуватися водорозчинними засобами – пастами, глинами та помадами.
Читайте також: Гід по стилю: як правильно та стильно одягатися повним чоловікам
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг