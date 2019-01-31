Гід по стилю: як чоловікам доглядати за волоссям взимку

Як правильно чоловікам доглядати за волоссям у холодну пору року – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Взимку наше волосся потребує особливого догляду, бо у цей період йому доводиться витримувати одночасно вплив морозу на вулиці і сухого повітря в приміщеннях, що опалюються. Не надто добре впливає на стан волосся і необхідність одягати головний убір. До цього всього додається ще й підвищена ламкість через нестачу вітамінів у зимовий період. Тому важливо правильно доглядати за волоссям у холоду пору року.

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Як доглядати чоловікам за волоссям

Забудь про те, що догляд за волоссям – звичка метросексуалів, що займає багато часу. Те, як ти виглядаєш, безпосередньо впливає на те, як тебе сприймають і як ти себе у своєму статусі відчуваєш. Зачіска для чоловіка давно стала показником його самооцінки.

Покращуй кровопостачання до шкіри голови

У зимовий час під впливом холоду судини звужуються. Шкіра голови недоотримує необхідні їй речовини, які постачаються з кров'ю і лімфою. І від цього дефіциту в першу чергу страждає волосся. Коріння волосся слабшають. Це може привести до випадання волосся і уповільнення ріст. Волосся стає крихке ламке, тонке і тьмяне. Тому спеціалісти рекомендують робити регулярний масаж шкіри голови.

Роби інколи масаж голови

Зволожуй волосся

Ще один негативний фактор – пересушування волосся в опалювальний сезон. Пий багато звичайної води і вмикай у будинку та в офісі зволожувач повітря. Також користуйся спеціальними засобами, які ефективно зволожують волосся взимку. Вони роблять волосся більш еластичним, гладким, та знімають статичну електрику.

Зволожуй волосся відповідними засобами

Базові правил з догляду за волоссям

Найпростіше, але особливо важливе, правило чоловіків – розчісування. Це потрібно не лише для того, щоб волосся не заплутувалося, але й покращує ріст волосся та притік крові до волосяних цибулин, про який ми згадували вище.

Також важливо пам'ятати, що при митті голови вода повинна бути теплою (не холодною і не надто гарячою), рушником не можна сильно терти волосся, а феном користуватися потрібно на середній температурі.

Не мий голову надто гарячою водою

Вибирай шампунь і бальзам відповідно до типу і стану твого волосся. Якщо сумніваєшся – запитай поради у перукаря. Крім цього, застосовуй шампуні для зимового догляду. Вибирай шампунь, на якому зазначено, що він розроблений для догляду за волоссям у зимову пору.

Жирне волосся слід мити кожні 2-3 дні, сухе – кожні 5-6 днів.

Слідуй ще й за тим, щоб ти не надмірно використовував засоби для укладки, бо не всі призначенні для інтенсивного щоденного використання. Найкраще користуватися водорозчинними засобами – пастами, глинами та помадами.

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