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Модель з унікальною зовнішністю викликала суперечки в мережі

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Модель Софія Хаджіпантелі - фото 1
Модель Софія Хаджіпантелі / Instagram

Дівчина грецького походження фарбує брови в яскравий чорний колір. Публікуючи їх в мережі, додає хештег #UnibrowMovement.

У мережі викликала суперечки 22-річна модель Софія Хаджіпантелі, яка підкреслює свою моноброву насичено-чорним кольором. Знімки, які дівчина публікує в Instagram, вона супроводжує хештегом #UnibrowMovement.

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Зараз кількість підписників на сторінку Софії становить 226 тисяч осіб. Дівчина також має б'юті-блог на YouTube.

Реакція користувачів на знімки дівчини неоднозначна. Одні зуміли оцінити її своєрідний зовнішній вигляд, водночас, як інші затаврували природну особливість моделі, назвавши це "жахіттям".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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