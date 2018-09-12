Надувний матрац? Агілеру висміяли за невдалий образ

Поп-зірка Крістіна Агілера опинилась у центрі обговорень через невдале вбрання.

Американська співачка Крістіна Агілера почала частіше з'являтись на публіці і впевненості жінці зовсім не бракує. Після доволі відвертих кадрів для нового альбому фанати були готові до всього, однак не до нового стилю зірки. Річ у тому, що нещодавно вона побувала на NYFW, де замість ікони стилю стала іконою надувного матраца, на який була схожа її куртка. Здається, з модою трапилось щось не те.

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