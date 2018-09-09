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Модель з рідкісною хворобою стала ангелом Victoria's Secret

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Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" - фото 1
Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" / instagram

Відома канадська супермодель Вінні Харлоу стала новим ангелом Victoria's Secret.

Вінні Харлоу помітили у Нью-Йорку, де вона проходила кастинг на шоу Victoria's Secret. Згодом її агент інформував, що дівчина пройшла відбір. Так, 24-річна модель візьме участь у шоу, яке заплановане на листопад цього року.

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Вінні страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушення пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках багатьох глянцевих видань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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