Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Голлівудська зірка Міла Йовович взяла участь у звабливій та загадковій фотосесії.

Зйомка пройшла для французького журналу L'Express Styles. Актриса впевнено позувала у бікіні та прозорих блузах.

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У модному журналі редактори запропонували Мілі знятись у природньому амплуа без звичного гламуру та пафосу. Для стильних образів вона обрала доволі провокативні образи. На перший погляд здається, що актриса тільки-но повернулась із заходу та ще не до кінця скинула з себе весь одяг.

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

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