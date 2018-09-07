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Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

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Мілі запропонували знятись у природньому амплуа - фото 1
Мілі запропонували знятись у природньому амплуа / micetimes

Голлівудська зірка Міла Йовович взяла участь у звабливій та загадковій фотосесії.

Зйомка пройшла для французького журналу L'Express Styles. Актриса впевнено позувала у бікіні та прозорих блузах.

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У модному журналі редактори запропонували Мілі знятись у природньому амплуа без звичного гламуру та пафосу. Для стильних образів вона обрала доволі провокативні образи. На перший погляд здається, що актриса тільки-но повернулась із заходу та ще не до кінця скинула з себе весь одяг.

Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274712
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274711
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274710
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274708
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274707
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274705
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії - фото 274706
Міла Йовович знялася у відвертій фотосесії

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Джерело: micetimes
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