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Сергій Полунін став обличчям кампанії Balmain

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Сергій Полунін знявся для Balmain - фото 1
Сергій Полунін знявся для Balmain / Theoutlook

У рамках колаборації з різними артистами модний будинок Balmain представив новий відеоролик, де головну роль зіграв український танцюрист балету Сергій Полунін.

Ідея зробити рекламну кампанію колекції осінь-зима 2018 різноманітною та залучити до участі музикантів, танцюристів, художників і моделей належить креативному директору будинку Олів'є Рустену.

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Кампейн – серія відеороликів, головною ідеєю яких – "Balmain грає у світ як на музичному інструменті". Balmain вже показували фільми з Дафной Гіннес, Міною Роуз і Джеймсом Бейем. Тепер вибір припав на українську зірку балету Сергія Полуніна.

Режисером ролика став Джейк Нава. Музичним оформленням займався шведський композитор Людвіг Геранссон.

У відео Сергій дуркує в громадському туалеті, одягнений у речі бренду: оливково-зелену мілітаристську куртку, блискучий топ і не менш блискучі лакові штани.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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