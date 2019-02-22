Американська співачка знялася у голій фотосесії (18+)

Відома американська співачка Майлі Сайрус знялася у відвертій фотосесії для глянцю, позуючи з оголеними грудьми. Зірка також зізналася у своїй сексуальній орієнтації.

Американка закидала свою сторінку в Instagram пікантними фото. Сайрус позувала для журналу Vanity Fair.

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Майлі Сайрус знялася для Vanity Fair

Так, Майлі Сайрус приміряла багато відвертих нарядів для глянцю. На одних фото у співачки оголені тільки ноги, на інших вона демонструє груди у глибокому декольте. На ще одному знімку Сайрус позує у топі, який повністю оголює її груди.

Крім того, співачка дала журналу інтерв'ю, у якому зізналася, що вона квір. Це люди, які не ідентифікують свою стать, і не відносяться при цьому ні до однієї з ЛГБТ спільнот. Сама Сайрус вважає, що люди закохуються в людей, а не в стать і не в зовнішність.

Майлі Сайрус у пікантній фотосесії

Майлі Сайрус у пікантній фотосесії

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