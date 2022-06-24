Божевілля на двох: режисер "Джокера" анонсував 2 частину фільму

Тодд Філліпс, американський сценарист і кінорежисер, який працював над кримінальним трилером "Джокер", повідомив, що буде продовження цього фільму. Фанати таки дочекаються нової історії, адже робота на 2 частиною розпочалася.

Про те, що продовження історії про Джокера запущено в виробництво, повідомив зірковий режисер на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

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Скотт Сілвер та Тодд Філліпс стали сценаристами нової картини. Вона отримала робочий підзаголовок "Folie à Deux". З французької це можна перекласти як "Божевілля для двох", "Божевілля на двох" чи "Безумство на двох".

Такий підзаголовок може натякати на те, що у продовженні історії з'явиться Гарлі Квінн.

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