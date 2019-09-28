Модель Victoria's Secret зваблює Instagram фото в білизні (18+)

Популярна модель Жасмін Тукс розбурхала мережу пікантними фото у білизні та на каблуках. Ця крихітка виглядає чудово не лише на подіумах!

28-річна топмодель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс встигає поєднувати свою кар'єрою з активним веденням профілю в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею з чарівною усмішкою стежать понад 3,7 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина постійно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та свого звичайного життя.

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Нещодавно Жасмін поділилась неопублікованими світлинами з фотосесії у доволі пікантному образі. Тукс в темних окулярах лише у білизні та на каблуках демонструє ідеальні форми з келихом спиртного. Справді спекотна крихітка!

Автор фото: instagram.com/adamfranzino

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