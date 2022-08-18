Модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала реальну фігуру на пляжі

Відома модель Жизель Олівейра продовжує насолоджуватись пляжним сезоном сповна, що підтверджують її свіжі фото на побережжі. Ця красуня не даремно активно працює над своєю формою у спортзалі.

29-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця шанувальників не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму профілі в інстаграмі. Тут красуня має понад мільйон підписників, адже вона частенько ділиться кадрами зі свого життя та роботи. Нещодавно Жизель поділилась сонячним фото на пляжі, на яких похизувалась розкішною фігурою, над якою регулярно працює у спортзалі.

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На сонячних знімках можна побачити Жизель без макіяжу та у крихітному чорному бікіні, що підкреслює її форми. Для цієї моделі пляжний сезон ніколи не завершується, адже вона і без фотошопу завжди готова сяяти не лише на подіумах, а й під час відпочинку. Тому не дивно, що фанати одразу ж засипали красуню вподобайками і компліментами.

instagram.com/giizeleoliveira

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