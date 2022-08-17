59-річна Демі Мур захопила розкішною фігурою в бікіні

Акторка Демі Мур точно знає секрет вічної юності, адже регулярно підтверджує, що вік - це лише цифра. І нове фото зірки з відпочинку не стало винятком.

59-річна американська акторка та модель Демі Мур активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників. І це не дивно, адже зірка ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів, зйомок та особливих заходів. Нещодавно ж красуня вкотре похизувалась стрункою фігурою у бікіні, пише Радіо MAXIMUM.

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У новому дописі зірка позує у жовтій легкій сорочці та у яскравому рожевому купальнику, який лише підкреслює її струнку фігуру. Як зауважила Демі, зараз вона сповна насолоджується літом, тож не ігнорує пляжний сезон. За короткий час світлина зібрала понад 117 тисяч вподобайок та більше як 2 тисячі захоплених коментарів. Важко повірити, що акторці от-от виповниться 60!

instagram.com/demimoore

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