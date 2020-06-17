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56-річна Кортні Кокс підкорила фанатів літнім відео в бікіні

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Кортні Кокс показала ідеальну фігуру - фото 1
Кортні Кокс показала ідеальну фігуру

Відома акторка Кортні Кокс, яка прославилась завдяки ролі Моніки Геллер у "Друзях", опинилась у центрі уваги мережі через спекотне відео. Зірка зарядила гарним настроєм та похизувалась фігурою.

Популярна американська акторка Кортні Кокс почала активно вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже зірка має чудове почуття гумору не лише на екрані, а й у житті, а також зовсім не має комплексів.

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Нещодавно "Моніка" показала справді літнє відео, на якому з розбігу стрибає у басейн. Коротенький запис за короткий час зібрав понад 3 мільйони переглядів та тисячі коментарів. Фани не обійшли увагою і розкішну фігуру 56-річної акторки, яка впевнено обрала бікіні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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