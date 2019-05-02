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Модель Victoria's Secret захопила ідеальним тілом на пляжі

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Модель показала ідеальну фігуру - фото 1
Модель показала ідеальну фігуру / instagram.com/laisribeiro

Модель Лаіс Рібейро потішила прихильників новим спекотним фото у бікіні. Ця крихітка завжди готова до літа, а ви?

28-річна бразильська топ-модель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не щодня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась ідеальними формами на пляжі у бікіні бренду Cia. Maritima USA. За короткий час допис зібрав понад 57 тисяч лайків та справжній шквал компліментів.

instagram.com/laisribeiro - фото 325134
instagram.com/laisribeiro

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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