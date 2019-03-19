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Модель Victoria's Secret Сара Сампайо захопила фото в бікіні

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Сара Сампайо похизувалась фігурою в купальнику - фото 1
Сара Сампайо похизувалась фігурою в купальнику / instagram.com/sarasampaio

Популярна модель Сара Сампайо похизувалась ідеальною фігурою у купальнику. Ця красуня завжди готова до літа!

27-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому часто з'являється на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. До того ж, дівчина веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 7 мільйонів підписників.

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Нещодавно Сара поділилась сонячними фото у купальнику бренду Victoria's Secret, показавши струнку фігуру та природну вроду. А ви вже підготувались для пляжного сезону?

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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