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Модель Victoria's Secret показала ідеальні ноги

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Ельза Хоск похизувалась фігурою - фото 1
Ельза Хоск похизувалась фігурою

Популярна модель Ельза Хоск потішила прихильників новим фото у купальнику, похизувавшись стрункою фігурою. Білявка впевнено заявила, що готова до пляжного сезону.

30-річна шведська модель Ельза Хоск одна із улюбленців публіки серед ангелів Victoria's Secret, а минулоріч вона навіть презентувала Fantasy Bra - найдорожчу білизну бренду. До того ж, дівчина веде профіль в соцмережі Instagram, де майже щодня тішить фанатів свіжими фото зі світських подій, зйомок та своїх буднів.

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Нещодавно білявка ще й нагадала, що до пляжного сезону залишилось зовсім трохи. Вона опублікувала фото у купальнику від бренду своєї колеги по подіуму Кендіс Свейнпол, який підкреслює тендітну та струнку фігуру моделі. А ви готові до літа?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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