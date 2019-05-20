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Модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло у бікіні

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл зачарувала прихильників спекотним фото на Балі, похизувавшись тендітною фігурою у купальнику. А ви вже готові до пляжного сезону?

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret, яка має індійсько-австралійське коріння, Келлі Гейл підкорює серця шанувальників не лише з модних реклам та подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там у дівчини з колоритною зовнішністю понад мільйон підписників.

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І це зовсім не дивно, адже красуня активно ділиться кадрами зі світських заходів, проектів, зйомок та звичайних моментів свого життя. Нещодавно Келлі подарувала порцію тепла та сонця, показавши яскравий знімок з Балі, на якому позує у білому купальнику. Важко не помітити тендітну фігуру моделі та її природну вроду.

instagram.com/kellybellyboom - фото 328757
instagram.com/kellybellyboom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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