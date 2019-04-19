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Модель Victoria's Secret показала гаряче фото в бікіні

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Кендіс Свейнпол - фото 1
Кендіс Свейнпол / instagram

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася у відвертому купальнику червоного кольору на сонячному пляжі.

Супермодель Кендіс Свейнпол, відома також, як одна з "ангелів" Victoria's Secret, знялася у сміливій фотосесії, позуючи у спокусливому бікіні на пляжі. Відзначимо, що купальний ефектно підкреслює витончену фігуру красуні. Знімки манекенниці отримали десятки тисяч лайків і безліч коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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