Модель Victoria's Secret показала гаряче фото в бікіні

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася у відвертому купальнику червоного кольору на сонячному пляжі.

Супермодель Кендіс Свейнпол, відома також, як одна з "ангелів" Victoria's Secret, знялася у сміливій фотосесії, позуючи у спокусливому бікіні на пляжі. Відзначимо, що купальний ефектно підкреслює витончену фігуру красуні. Знімки манекенниці отримали десятки тисяч лайків і безліч коментарів.

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