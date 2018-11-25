Модель Victoria's Secret налякала шанувальників сильною худорбою

Відома шведська модель Ельза Хоск опублікувала фотографію, на якій позує у коротких джинсових шортах і чорному топі в горошок.

На фото Ельза Хоск стоїть в неприродній позі і дивиться в камеру. Крихітний одяг моделі оголює її худе тіло так, що аж кістки видно. На обличчі Ельзи легкий природний макіяж з акцентом на губи.

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Дівчина ніяк не підписала фотографію. Шанувальники відзначили, що на цьому знімку модель схожа на іншопланетянку. Деякі налякані зайвою худорбою Хоск. Нову публікацію на сторінці Ельзи почали активно обговорювати.

"Всі говорять, що ви занадто худа, але ваше краса говорить про те, що все в порядку. Я думаю, що ви добре виглядаєте і красиво", "Ваш колір волосся приголомшливий. Ніколи не міняйте його", "Вона дуже худа", "Ельза, ти схожа на іншопланетянку", "Ти приголомшлива", "Люблю Ельзу, хоча зараз вона виглядає занадто худою", "Ельза, їжте більше, ви занадто худа. Я люблю худих, але я переживаю за вас", – пишуть фоловери.

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