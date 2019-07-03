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Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати

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Сьогодні Белл не впізнати - фото 1
Сьогодні Белл не впізнати / YouTube

Якщо вам завжди було цікаво, як люди позбуваються дредів, то вам сюди. Видовище не для слабких духом.

Дредами в сучасному світі нікого не здивуєш, молодь із задоволенням носить цю популярну зачіску. Переваг у неї більш ніж достатньо: вона створює ефект пишної гриви, позбавляє свого власника від щоденного укладання і розчісування, виглядає стильно і красиво.

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Але є одне "але". Дреди дуже сильно псують волосся. Найпростіше позбутися дредів можна тільки поголившись наголо. Героїня статті, Белл Коуманн, вирішила піти іншим шляхом. Вона не хотіла стригтися наголо, тому вдалася до складного способу: розплутування пасем.

Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати - фото 338084

Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати - фото 338086

Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати - фото 338087

Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати - фото 338088

Сьогодні Белл не впізнати. Вона змушена була підстригти кінчики шевелюри, бо вони виявилися сильно пересушеними. Зараз жінка носить стильне каре. В іншому ж її волосся практично не змінилося. Воно коротше, ніж було раніше. Але за якістю не поступаються шевелюрі тих дівчат, які ніколи не робили дреди.

Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати - фото 338083

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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