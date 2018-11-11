Модель plus-size Ешлі Грем здивувала спекотною зйомкою

Одна із найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем постала перед шанувальників у доволі звабливих образах.

31-річна модель Ешлі Грем активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. Саме так красуня, яка надихає жінок з усього світу, ділиться карами своїх звичайних буднів, зйомок, а також світських заходів. Нещодавно дівчина постала перед фанатами у дуже сміливих образах разом з подругою Паломою Ельзессер для журналу V magazine. Кольорове вбрання і його відсутність на деяких знімках – ось, що можна побачити у новій фотосесії:

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