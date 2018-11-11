Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Модель plus-size Ешлі Грем здивувала спекотною зйомкою

  • 122
Ешлі Грем у сміливій фотосесії - фото 1
Ешлі Грем у сміливій фотосесії / instagram.com/ashleygraham

Одна із найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем постала перед шанувальників у доволі звабливих образах.

31-річна модель Ешлі Грем активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. Саме так красуня, яка надихає жінок з усього світу, ділиться карами своїх звичайних буднів, зйомок, а також світських заходів. Нещодавно дівчина постала перед фанатами у дуже сміливих образах разом з подругою Паломою Ельзессер для журналу V magazine. Кольорове вбрання і його відсутність на деяких знімках – ось, що можна побачити у новій фотосесії:

І ще: Емілі Ратажковскі у бікіні розбурхала мережу

Читайте також: Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо оголилася для глянцю (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5893
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811834
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода