Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Модель plus-size Ешлі Грем сильно схудла

  • 76
Ешлі вийшла у світ в прозорому обтягуючому платті - фото 1
Ешлі вийшла у світ в прозорому обтягуючому платті / instagram

Всесвітньо відома модель Ешлі Грем показала образ у відвертій сукні.

31-річна модель plus size Ешлі Грем помітно схудла. Знаменитість днями відвідала церемонію вручення премій "Жінка року" від журналу Glamour, яка пройшла в Нью-Йорку.

І ще: Модель plus-size Ешлі Грем здивувала спекотною зйомкою

На червону доріжку Ешлі вийшла у прозорому обтягуючому платті фіолетового кольору від бренду Solace London. Її яскравий образ доповнювали босоніжки кольору металік на стійкому підборі, вечірня зачіска і макіяж.

Модель plus-size Ешлі Грем сильно схудла - фото 288439
Модель plus-size Ешлі Грем сильно схудла

Нагадаємо, нещодавно Ешлі Грем несподівано отримала шквал критики від своїх шанувальників. Люди говорять, що Грем занадто худа для моделі plus-size.

Читайте також: Ешлі Грем поділилася спектними фото з відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1461
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура