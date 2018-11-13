Модель plus-size Ешлі Грем сильно схудла

Ешлі вийшла у світ в прозорому обтягуючому платті / instagram

Всесвітньо відома модель Ешлі Грем показала образ у відвертій сукні.

31-річна модель plus size Ешлі Грем помітно схудла. Знаменитість днями відвідала церемонію вручення премій "Жінка року" від журналу Glamour, яка пройшла в Нью-Йорку.

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На червону доріжку Ешлі вийшла у прозорому обтягуючому платті фіолетового кольору від бренду Solace London. Її яскравий образ доповнювали босоніжки кольору металік на стійкому підборі, вечірня зачіска і макіяж.

Модель plus-size Ешлі Грем сильно схудла

Нагадаємо, нещодавно Ешлі Грем несподівано отримала шквал критики від своїх шанувальників. Люди говорять, що Грем занадто худа для моделі plus-size.

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