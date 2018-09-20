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Ешлі Грем поділилася спектними фото з відпочинку

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Plus-size модель Ешлі Грем - фото 1
Plus-size модель Ешлі Грем / Instagram

Відома модель plus-size Ешлі Грем похизувалася відпочинком в Італії, який провела разом з чоловіком Джастіном Ервіном. Відповідні фото вона оприлюднила на своїй сторінці Instagram.

На знімках модель відображена в крихітному чорному бікіні, образ доповнили золотисті сережки-кільця. Практично на всіх фотографіях Грем знялася без макіяжу.

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Під час відпочинку модель і її чоловік засмагали на пляжі, купалися, пробували місцеву їжу і купували сувеніри.

Згідно зі знімками Грем, відпочинок пара провела в прибережному місті Таорміна на Сицилії, і регіоні Апулія.

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком - фото 277251

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком - фото 277252

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком - фото 277253

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком - фото 277254

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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