Ешлі Грем поділилася спектними фото з відпочинку

Відома модель plus-size Ешлі Грем похизувалася відпочинком в Італії, який провела разом з чоловіком Джастіном Ервіном. Відповідні фото вона оприлюднила на своїй сторінці Instagram.

На знімках модель відображена в крихітному чорному бікіні, образ доповнили золотисті сережки-кільця. Практично на всіх фотографіях Грем знялася без макіяжу.

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Під час відпочинку модель і її чоловік засмагали на пляжі, купалися, пробували місцеву їжу і купували сувеніри.

Згідно зі знімками Грем, відпочинок пара провела в прибережному місті Таорміна на Сицилії, і регіоні Апулія.

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

Ешлі Грем на відпочинку з чоловіком

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