Найгарячіші образи Сінді Кроуфорд за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 20 лютого супермоделі Сінді Кроуфорд виповнюється 56 років! Кар'єру модель розпочала майже 40 років тому. За цей час Сінді Кроуфорд неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Сінді Кроуфорд – американська супермодель, яка має досвід акторства та роботи телеведучої. До слова, вона зіграла у понад 10 фільмах та серіалах.

І ще: Каньє Вест бойкотує стрімінгові сервіси: альбому Donda 2 у мережі не буде

Сінді Кроуфорд народилася у звичайній сім'ї електрика та медсестри. Дівчина закінчила школу, отримала стипендію на навчання, проте після початку навчання призупинила здобування освіти, щоб більше працювати над кар'єрою моделі.

Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Сінді Кроуфорд! Зацініть!

За свою кар'єру Сінді Кроуфорд співпрацювала з багатьма всесвітньо відомими брендами. Вона й далі продовжує з'являтися на публіці. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Сінді Кроуфорд.

У зірковому статусі Сінді Кроуфорд знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Сінді Кроуфорд може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!