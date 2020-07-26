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Модель Келлі Гейл похизувалась фото топлес (18+)

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Келлі Гейл - фото 1
Келлі Гейл

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє тішити фанатів відвертими фото, на яких важко не помітити її струнку та спортивну фігуру.

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Це підтверджує і свіжий кадр з фотосесії, на якому Гейл позує топлес. Здається, карантин зовсім не вплинув на форми моделі.

До слова, недавні пляжні кадри також демонструють те, що Келлі не полюбляє фоторедактори, а також завжди показує лише свою реальну фігуру.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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